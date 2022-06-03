Путин рассказал о причинах продовольственного кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что настоящая причина продовольственного кризиса, который грозит всему миру — недальновидная экономическая политика Запада, которая началась еще в феврале 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал «Россия 24».

«Конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы», — заявил Путин.

По словам президента России, продовольственный кризис был вызван неправильной экономической политикой Соединенных Штатов и Европейского союза.

«Она начала складываться ещё с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели и нужно было восстанавливать мировую экономику. Ничего лучшего не нашли в тех же США — финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения, в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики», — пояснил Путин.

По его словам, другими ошибками Запада стали отказ от долгосрочного сотрудничества с Россией в сфере энергетики и упор на возобновляемые источники энергии.