Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Страны G7 изучают различные варианты того, как можно установить лимит цены на нефть РФ и добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам. Один из таких каналов представляют шерпы (доверенные лица руководителей - ИФ) стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти", - сказал Салливан в ответ на вопрос журналиста.

Накануне глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США не настроены против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи.

"Я думаю, мы хотим оставить российскую нефть на мировом рынке... чтобы постараться избежать скачка цен, который может привести к рецессии в глобальной экономике", - объясняла она.