В России выявили 3 627 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 627, до 18 373 184. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Госпитализировали 1 362 заболевших против 1 419 днем ранее (спад на 4%). Количество госпитализаций снизилось в 44 регионах РФ и выросло в 34. В семи субъектах Федерации ситуация не изменилась.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 4 827, до 17 791 081. Днем ранее в штабе сообщили о 4 332 вылечившихся.

Доля выздоровевших составляет 96,8% от общего числа заражений.

В стране зарегистрировали 72 смерти из-за коронавируса за сутки. Общее число умерших составило 379 955. Днем ранее было зафиксировано 70 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%.