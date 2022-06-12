В России выявили субвариант омикрон-штамма BA.4

Геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту омикрон-штамма BA.4, выделен в России. Об этом в воскресенье журналистам сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора", - сказал он.

Как уточнил Хафизов, забор биоматериала датирован концом мая. "В настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты. Они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований", - сказал он.

По словам эксперта, во многом хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "омикрона". "Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрона", - заключил он.