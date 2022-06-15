В России за сутки выявили 2 718 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 718, до 18 385 098. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прирост оказался минимальным с 13 апреля 2020 года. В относительном выражении он составил 0,01%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 1 989 против 708 днем ранее, заявили в оперштабе.

Количество госпитализаций увеличилось в 72 регионах РФ и снизилось в шести. В семи субъектах Федерации ситуация не изменилась.