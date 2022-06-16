В России выявили 3 326 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 326, до 18 388 424. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России составило за сутки 1 442 против 1 989 днем ранее, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Количество госпитализаций увеличилось в 21 регионе и снизилось в 56. В восьми субъектах Федерации ситуация не изменилась.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 67, до 380 270. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее было зарегистрировано 66 смертей.