Мединский: проект договора России и Украины был согласован в апреле на 75%

Проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%. Об этом заявил в четверг журналистам помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас на протяжении долгого времени шли интенсивные переговоры с украинской стороной об условиях посткризисного урегулирования. Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75", - сказал Мединский журналистам.