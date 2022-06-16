Словацкий импортер ожидает снижения поставок российского газа на 30%

Словацкий импортер SPP предполагает, что в четверг поставки газа от российского "Газпрома" сократятся на 30%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Основываясь на информации компании "Газпром экспорт", сегодня мы ожидаем, что поставки газа по контракту снизятся примерно на 30%", - ответил представитель SPP агентству в электронном письме. Он уточнил, что на клиентов упомянутое сокращение не повлияет.

Ранее снижение поставок газа по трубопроводу "Северный поток" констатировали энергетические компании Германии, Италии и Франции.

Во вторник "Газпром" уведомил о том, что вынужден сократить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей. Таким образом, "Газпром" может обеспечить прокачку по газопроводу лишь в объеме до 100 млн куб. м в сутки по сравнению с планом в 167 млн куб. м в сутки.