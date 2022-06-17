В России выявили 3 373 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 373, до 18 391 797. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества заражений составил 0,02%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Госпитализировали 1 370 человек против 1 442 днем ранее (снижение на 4,9%). Число госпитализаций снизилось в 41 регионе и увеличилось в 35. В девяти субъектах РФ ситуация не изменилась.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 63, до 380 333. Днем ранее было зарегистрировано 67 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

В стране за сутки выздоровели после ковида 4 228 человек. Общее число выздоровевших составило 17 815 024. Днем ранее сообщалось о 4 699 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 96,9% от общего числа заразившихся.