Землетрясение 5,2 балла произошло в России

Землетрясение зафиксировано в субботу в акватории озера Байкал в Иркутской области РФ, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В 06:22 (01:22 по Москве) произошло сейсмособытие, его эпицентр в Иркутской области, в акватории озера Байкал, 47 км от населенного пункта Большое Голоустное", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, интенсивность в эпицентре составила 5,2 балла.

"В Иркутске ощущалось 2-3 балла, разрушений нет", - добавили в пресс-службе.