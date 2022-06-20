Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию

Экспорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с маем предыдущего года, превысив аналогичные показатели Саудовской Аравии и сделав РФ крупнейшим поставщиком нефти в страну. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в мае Саудовская Аравия поставляла в Китай 1,84 млн баррелей нефти в день, в то время как Россия поставляла порядка 1,98 млн баррелей, включая поставки по трубопроводу ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан") и морские перевозки.

Как подчеркивает Reuters, данные таможни свидетельствуют о том, что Россия в состоянии найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции.