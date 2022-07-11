Встреча Путина и Эрдогана намечена на ближайшее время - Кремль

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, встреча которых планируется на ближайшее время, обсудили в преддверии переговоров активизацию экономического сотрудничества. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Так, "особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей".

Лидеры также условились о плотном взаимодействии на этих направлениях на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств.