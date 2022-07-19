Следующий саммит "астанинского формата" по Сирии будет проведен в России

Следующая встреча глав государств - гарантов "астанинского процесса" по сирийскому урегулированию (России, Ирана и Турции) состоится в России, сообщил президент Владимир Путин на встрече в Тегеране с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Следующий саммит астанинской "тройки" по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть вас, уважаемые коллеги, в России", - сказал он.

В своем выступлении на саммите Путин назвал необходимым на практике реализовать договоренность о создании условий для внутрисирийского процесса.

"Видим в качестве задачи на ближайшую перспективу условиться о конкретных шагах по содействию межсирийскому инклюзивному политическому диалогу, то есть на практике реализовать нашу договоренность о создании условий, при которых сирийцы сами, без вмешательства извне могли бы определить судьбу своей страны", - сказал он.