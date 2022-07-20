РФ, Иран и Турция договорились расширить трехсторонний формат за пределы сирийской темы

Лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Тайип Эрдоган приняли решение расширить трехсторонний формат взаимодействия за пределы только сирийской тематики. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам прошедших во вторник в Тегеране трехсторонних переговоров в рамках астанинского формата.

"В дополнение к сирийскому вопросу они [лидеры] подтвердили свое намерение укреплять трехстороннюю координацию в различных сферах с целью содействия совместному политическому и экономическому сотрудничеству", - говорится в документе.

Президенты России, Ирана и Турции отвергли все односторонние санкции, направленные против Сирии, и призвали международное сообщество усилить помощь сирийскому народу.

Согласно совместному заявлению глав астанинской "тройки", обнародованному МИД Ирана во вторник, стороны "выразили серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и отвергли все односторонние санкции, которые противоречат международному праву". В связи с этим страны призвали ООН и другие международные организации "увеличить свою помощь всем сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий".

Наряду с односторонними санкциями, лидеры отвергли любые дискриминационные меры, направленные против Сирии, "которые могут привести к распаду этой страны через содействие сепаратистским планам".

Путин, Раиси и Эрдоган убеждены, что у сирийского конфликта отсутствует военное решение.

"[Стороны] подтвердили свою убежденность в том, что военного решения у сирийского конфликта быть не может", - говорится в документе. "Тройка" полагает, что конфликт может быть разрешен только в рамках политического процесса под руководством и при содействии ООН.

Лидеры трех стран подчеркнули в совместном заявлении роль сирийского Конституционного комитета, созданного при помощи астанинских гарантов в результате реализации решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

"Тройка" подтвердила готовность поддерживать постоянное взаимодействие со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, чтобы обеспечить устойчивую и эффективную работу следующих сессий Конституционного комитета.

Президенты подчеркнули приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.

"Подчеркнули свою непоколебимую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН", - указано в документе.