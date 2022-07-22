В России выявили 6 659 случаев заражения ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 659, летальных исходов из-за ковида - на 41. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 391 случай заражения и 42 смерти, всего с начала пандемии - 18 517 779 и 382 080 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 687 против 4 529 днем ранее, до 17 929 059.

За сутки в России госпитализировали 1 167 заболевших ковидом против 1 195 днем ранее (снижение на 2,3%). Количество госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 35, еще в 10 ситуация не изменилась.