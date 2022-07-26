Генпрокуратуры России и Таджикистана подписали программу сотрудничества до 2024 года

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон во вторник подписали в Душанбе программу сотрудничества между надзорными ведомствами до 2024 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Это требует повышения эффективности наших действий, потому что только вместе мы сможем противостоять преступности. Продолжая добрую традицию нашего взаимодействия, сегодня мы подписываем с вами очередную программу нашего сотрудничества", - сказал Краснов на церемонии.

По словам генпрокурора, практика взаимного обмена опытом уже хорошо себя зарекомендовала, в частности сотрудники двух ведомств обменялись в Душанбе опытом прокурорского надзора и научных изысканий.