Путин подписал указ об утверждении Морской доктрины

Президент и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин подписал в воскресенье указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России. Церемония состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

"В целях обеспечения реализации национальной морской политики РФ постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину РФ. Признать утратившей силу Морскую доктрину РФ, утвержденную президентом РФ 17 июня 2015 года № Пр-1210", - передает текст первого указа пресс-служба Кремля.

Согласно второму указу, текст которого также передает пресс-служба Кремля, глава государства постановил утвердить прилагаемый Корабельный устав ВМФ и внести изменения в устав внутренней службы ВС РФ и устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, утвержденные указом президента от 10 ноября 2007 года.

По окончании церемонии подписания указов Путин пожал руки присутствовавшим на торжественном мероприятии главе Минобороны Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову.

В этом году в Главном параде ВМФ России принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

О новой Морской доктрине и статусе Корабельного устава ВМФ РФ

В мае Юрий Борисов, который тогда занимал пост вице-премьера РФ, заявлял о корректировке Морской доктрины на фоне развертывания коллективным Западом тотальной гибридной войны против России. Обновленная редакция документа, по его словам, предусматривает ряд принципиально новых положений, в частности связанных с мобилизационной подготовкой и мобилизационной готовностью в области морской деятельности. Как указывал Борисов, эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ РФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время.

Другой документ, Корабельный устав ВМФ, получил новый статус. Как отмечали ранее законодатели, в 2007 году общевоинские уставы Вооруженных сил РФ были утверждены указом президента России, при этом "правовое положение Корабельного устава резко изменилось - он стал практически подзаконным актом". По их словам, документ "утратил возможность быть согласованным" с федеральными властями, а также "начал "выпадать" из правового поля РФ", теряя свою координирующую роль для службы на кораблях ВМФ.

В июне был принят закон, согласно которому президент РФ был наделен полномочиями утверждать Корабельный устав ВМФ. Это, по словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, вернуло документу исторический и многовековой статус.