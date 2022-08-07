Россия стала второй по поставкам нефти в Индию

РФ в июне стала второй после Ирака по объему экспорта нефти в Индию. Об этом сообщает The Economic Times, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

В издании отметили, что в июне РФ поставила нефтеперерабатывающим организациям Индии больше сырой нефти, чем Саудовская Аравия. России удалось увеличить импорт благодаря большим скидкам в стоимости, что сделало ее более выгодной, чем Эр-Рияд.

Индия же тоже стремится получать нефть с большой скидкой и по минимальной стоимости, что на текущий момент Москва и предлагает.

Саудовская Аравия же пытается компенсировать снижение поставок сырья в Индию наращиванием экспорта нефти в европейские государства.

Индия на 85 процентов обеспечивает собственные потребности в нефти благодаря импорту. В прошлом году вторым крупнейшим поставщиком этого топлива в страну была именно Саудовская Аравия, РФ же занимала девятое место. Но с марта импорт из России в Индию вырос в 10 раз.