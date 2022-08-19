Путин в пятницу встретится с Токаевым в Сочи

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества", - сказано в сообщении.

Кроме того, информирует пресс-служба, "будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, в котором Казахстан председательствует в текущем году".

Со своей стороны пресс-служба президента Казахстана сообщила, что в ходе встречи Путина и Токаева "будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества".