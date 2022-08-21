В России за сутки выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 669, летальных исходов из-за ковида - на 64. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 40 010 случаев заражения и 69 смертей, всего с начала пандемии - 19 117 343 и 383 560 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 22 236 против 24 222 днем ранее, до 18 284 586.

За сутки в России госпитализировали 1 853 заболевших ковидом против 3 450 днем ранее (снижение на 46,3%). Число госпитализаций увеличилось в 11 регионах и уменьшилось в 66, еще в восьми ситуация не изменилась.