15 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в России

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Николаевском районе Ульяновской области выросло до 15, еще пятеро получили травмы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает Trend.

Ранее сообщалось о 11 погибших.

По данным регионального управления МВД, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном. В результате ДТП водитель большегруза и двое граждан из минивэна умерли.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил оказать медицинскую помощь и разобраться в причинах ДТП. "Сейчас на месте работают экстренные службы. Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что четверо пострадавших надодятся в тяжелом состоянии.

"Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь четырех выживших в страшном ДТП. Три мужчины и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Троих из них готовим к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске", - написал губернатор.

По данным источника в экстренных службах, в салоне микроавтобуса остаются люди. "По предварительным данным, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе находились граждане Казахстана", - добавил он. Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находились 18 человек. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб, правоохранители и медики. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Информацию о ЧП также подтвердили в МЧС.