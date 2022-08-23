Storytel предупредила подписчиков о прекращении работы в России

Шведский книжный сервис Storytel уходит из России 1 октября, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«У нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — говорится в письмах, разосланных подписчикам.

В случае, если подписка была оформлена на несколько месяцев, то деньги за неиспользованный период вернут до 30 сентября.

В компании отметили, что по завершении работы сервиса российские подписчики Storytel получат три месяца бесплатного доступа к книжному сервису «Литрес».

Storytel работает более чем в 25 странах мира, в России он начал работу в августе 2017 года.