"Яндекс" решил отказаться от новостного агрегатора

Новой главной страницей "Яндекса" станет ya.ru. Бывшая медийная главная страница "Яндекса" после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении "Яндекса".

"Яндекс" откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, также VK получит права на технологии и товарные знаки Дзена и Новостей.

В компании также отметили, что существующее приложение "Яндекс" для Android сменит название на "Яндекс Старт", при этом приложение для iOS будет работать, как раньше без "Дзена" и Новостей".

По словам главы "Яндекс Еды" Романв Маресова, после сделки "Яндекса" и VK Delivery Club продолжит работать под своим брендом, приложение и сайт останутся.