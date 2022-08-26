В России за сутки выявили 46 452 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 46 452 против 43 919 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число число заразившихся стало максимальным с 12 марта, когда штаб сообщил о 48 154 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 311 973 случая заражения.

За последние сутки зафиксировали 81 смерть - это максимум с 4 июня. Всего с начала пандемии умерли 383 910 человек. Количество случаев выздоровления за сутки составило 33 709 против 30 775 днем ранее, до 18 435 096.

За сутки в России госпитализировали 3 912 заболевших ковидом против 3 936 днем ранее (снижение на 0,6%). Число госпитализаций увеличилось в 45 регионах и уменьшилось в 35, еще в пяти ситуация не изменилась.