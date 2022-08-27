В России за сутки выявили 47 093 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 47 093, летальных исходов из-за ковида - на 90. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число летальных исходов за сутки стало максимальным с 26 мая. Днем ранее в стране зарегистрировали 46 452 случая заражения и 81 смерть, всего с начала пандемии - 19 359 066 и 384 000 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 32 642 против 33 709 днем ранее, до 18 467 738.

За сутки в России госпитализировали 4 354 заболевших ковидом против 3 912 днем ранее (рост на 11,2%). Число госпитализаций увеличилось в 49 регионах и уменьшилось в 34, еще в двух ситуация не изменилась.