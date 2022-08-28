На севере Ростовской области горит лес на площади 203 га

Пожарные борются с огнем в Верхнедонском районе Ростовской области, где на площади 203 га горит лес. Для тушения на место ЧП вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России и Минобороны РФ, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ростовская область, Верхнедонской район, Верхнедонское лесничество, поступила информация о пожаре на землях лесного фонда. По информации Минприроды, площадь пожара составляет 203 га. <�…> Для тушения лесного пожара вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России и Минобороны", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, информация о пожаре в Верхнедонском лесничестве поступила в субботу. По состоянию на воскресенья кромка горения составляет около 1 км.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 285 человек, задействовано 90 единиц техники. Кроме того, для борьбы с огнем планируется привлечь около 400 добровольцев.