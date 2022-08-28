Более половины перевозимой морем нефти из РФ везут греческие танкеры

Не менее 51% российской нефти перевозится в другие страны морем греческими танкерами, сообщил воскресенье греческий новостной портал Defence Point, передает Trend со ссылкой на ТАСС. По его данным, на российские суда при этом приходится только 19%.

Ресурс напоминает, что санкции ЕС против российской нефти вступят в силу только 31 декабря, поэтому транспортировка топлива морем все еще продолжается. Греки лидируют в ней, поскольку контролируют 30% мирового флота танкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Defence Point сообщает со ссылкой на данные американской инвестиционной компании S&P Global, что в последние недели 51% российской нефти перевозится на танкерах греческих судовладельцев, 19% - российскими танкерами и 6% - китайскими.

"Есть политика ЕС, предусматривающая запрет на ввоз российской нефти после 31 декабря 2022 года. А пока морские перевозки идут нормально, но волокиты много. Сначала нужно застраховаться от рисков, связанных с военными конфликтами. Страховые взносы выросли с 1% от стоимости судна до 3-5%. Если вы загружаете нефть в Новороссийске, который является крупнейшим портом на Черном море недалеко от зоны конфликта, страховой взнос составляет 5%, а если из балтийского порта - то 3-4%", - рассказал порталу на условиях анонимности один из крупных греческих судовладельцев.

"Российская нефть транспортируется не только в Европу, но и на Дальний Восток, и в Индию. Если греки не возьмут, то возьмут китайцы, турки", - говорит бизнесмен.