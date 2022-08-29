В России выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 658, летальных исходов из-за ковида - на 77. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 46 857 случаев заражения и 83 смерти, всего с начала пандемии - 19 445 581 и 384 160 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 24 890 против 28 223 днем ранее, до 18 520 851.

Заболеваемость ковидом в стране за прошедшую неделю увеличилась на 21,2%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 21,1%, сообщили в оперштабе.

Заболеваемость выросла в 82 регионах, число госпитализаций - в 70, следует из данных штаба.