Состояние богатейших россиян с начала 2022 года сократилось почти на $54 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $53,939 млрд с начала 2022 года. Список наиболее обедневших российских миллиардеров возглавил председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого на 1 сентября 2022 года уменьшилось на $7,53 млрд и составило $21,3 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из материалов агентства Bloomberg.

По данным "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), с начала года акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович потерял $7,34 млрд, его состояние сократилось до $10,7 млрд, а председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин обеднел на $5,91 млрд, его состояние составило $22,1 млрд.

Также в списке богатейших предпринимателей России, чье состояние уменьшилось, оказался акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко, его состояние с начала года сократилось на $4,65 млрд и сейчас составляет $17,8 млрд. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников потерял $4,41 млрд, на 1 сентября 2022 года его состояние оценивается в $9,8 млрд.

Вместе с тем президент горно-металлургической компании "Норникель" и холдинга "Интеррос" Владимир Потанин увеличил состояние на $2,2 млрд, до $33 млрд. Также выросло состояние экс-члена совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева (на $3,33 млрд, до $11,2 млрд), генерального директора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук (на $1,1 млрд, до $6,71 млрд) и акционера холдинга USM Андрея Скоча (на $545 млн, до $5,59 млрд).

Информационное агентство Bloomberg с марта 2012 года публикует "Индекс миллиардеров", куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.