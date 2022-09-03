В России за сутки выявили 51 699 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 51 699 против 50 952 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 9 марта, когда зафиксировали 58 675 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 681 381 случай заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 92 против 91 днем ранее, до 384 624. Количество случаев выздоровления за сутки составило 38 380 против 37 012 днем ранее, общее число увеличилось до 18 710 966.

За сутки в России госпитализировали 3 849 заболевших ковидом против 3 726 днем ранее (рост на 3,3%). Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах и уменьшилось в 37, еще в шести ситуация не изменилась.