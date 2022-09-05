Энергопотребление в России в августе 2022 года выросло на 2,8%

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России по итогам августа 2022 года составило 84,7 млрд кВт ч, что на 2,8% выше показателя за август прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России.

При этом выработка за отчетный месяц возросла на 1%, до 85,4 млрд кВт ч.

За отчетный месяц тепловые электростанции нарастили выработку на 3,4%, электростанции промышленных предприятий - на 5,9%, а атомные станции - на 8,8%, тогда как гидроэлектростанции уменьшили производство на 14,6%, что обусловлено маловодьем в бассейне Енисейского каскада ГЭС.

В январе - августе текущего года потребление электроэнергии возросло на 2%, до 722,9 млрд кВт ч, а выработка - на 1,4%, до 734,1 млрд кВт ч.