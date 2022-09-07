Товарооборот между РФ и КНР за 6 месяцев составил около $100 млрд

С января по июль текущего года товарооборот между РФ и КНР составил $97,7 млрд, импорт Китая из России вырос на 49%. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, выступая по видеосвязи в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На протяжении 12 лет Китай остается главным партнером России, с января по июль текущего года товарооборот между нашими странами достиг $97,7 млрд, рост составляет 29,9%, импорт Китая из России вырос на 49% и обогнал на 20 п. п. прирост объема двухсторонней торговли", - отметил посол.