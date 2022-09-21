Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Самолет, на борту которого также находятся члены российской делегации и сопровождающие министра журналисты, приземлился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "на полях" ГА ООН у Лаврова запланировано порядка двух десятков двусторонних встреч.

"В ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи, а состоится она с 20 по 26 сентября, он выступит на заседании самой Генеральной Ассамблеи, примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий", - говорила Захарова.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН было намечено на 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации.