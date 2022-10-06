В России за сутки выявили 23 045 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 045, летальных исходов из-за ковида - на 108. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 23 757 случаев заражения и 113 смертей, всего с начала пандемии - 21 141 674 и 387 887 соответственно.

Число выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 41 536 против 44 694 днем ранее - до 20 307 569.

За сутки в России госпитализировали 2 292 заболевших против 2 480 днем ранее (снижение на 7,6%). Число госпитализаций уменьшилось в 49 регионах и увеличилось в 28.