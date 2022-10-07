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Гросси отправится в РФ в начале следующей недели

Россия Материалы 7 октября 2022 21:10 (UTC +04:00)
Гросси отправится в РФ в начале следующей недели

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Россию для проведения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) в начале следующей недели. Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера гендиректор [Гросси] находился в Киеве, где провел переговоры с президентом [Украины] Володимиром Зеленским по ситуации на ЗАЭС и предложении МАГАТЭ о создании зоны ядерной безопасности вокруг объекта. В начале следующей недели он отправится в Российскую Федерацию для дальнейших консультаций по [этому] плану с целью его согласования и реализации в кратчайшие сроки", - отмечается в заявлении.

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