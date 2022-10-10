В России выявили 15 661 случай заражения ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 661, летальных исходов из-за ковида - на 96. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 3 августа, когда зафиксировали 14 638 заболевших. 9 октября в стране зарегистрировали 18 819 случаев заражения и 102 смерти, всего с начала пандемии - 21 218 993 и 388 295 соответственно.

Количество выздоровевших увеличилось за сутки на 24 819 против 28 793 днем ранее - до 20 439 043.

За сутки в России госпитализировали 724 заболевших против 1 017 днем ранее (снижение на 28,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 51 регионе и увеличилось в 23.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 39,3%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей сократилось на 23,4%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 10 регионах. Заболеваемость выросла в одном регионе и снизилась 84, следует из данных штаба.