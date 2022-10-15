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Лавров: формат "Россия - Центральная Азия" не подменяет работу СНГ, ОДКБ и ЕАЭС

Россия Материалы 15 октября 2022 01:39 (UTC +04:00)
Лавров: формат "Россия - Центральная Азия" не подменяет работу СНГ, ОДКБ и ЕАЭС

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Формат "Россия - Центральная Азия" не подменяет работу СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита глав стран СНГ, проходящего в Астане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот формат существует не первый год. В его рамках состоялись уже три встречи на уровне министров иностранных дел. В ходе дискуссий накопились идеи, инициативы, которые должны быть органично реализованы в рамках взаимодействия Россия - Центральная Азия. Он никоим образом не подменяет ни СНГ, ни ОДКБ, ни ЕАЭС, в структурах которых участвует Россия, а в части, касающейся СНГ, - пять центральноазиатских стран", - отметил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Центральная Азия сейчас представляет все больше возможностей "для развития общеконтинентального сотрудничества". "Форматы "Центральная Азия плюс партнер" были созданы ранее и американцами, и Европейским союзом. У наших центральноазиатских друзей функционирует такой механизм и с Японией, Индией, Турцией, Ираном. В этом контексте Российская Федерация здесь не открывает новую главу, а просто использует свои объективные возможности развития на основе уже существующего общего хозяйственного комплекса для углубления экономической интеграции, - добавил глава МИД РФ. - Это естественный процесс, который будет дополнительно гармонизировать существующие тенденции на нашем континенте".

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