В России выявили 10 403 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 403, летальных исходов из-за ковида - на 92. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 354 случая в заражения и 94 смерти, всего с начала пандемии - 21 314 957 и 388 993 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 513 против 18 441 днем ранее, до 20 618 358.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 35,3%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей сократилось на 20,7%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в восьми регионах. Заболеваемость выросла в одном регионе и снизилась 84, следует из данных штаба.