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В России за сутки выявили 9 474 случая заражения коронавирусом

Россия Материалы 18 октября 2022 12:23 (UTC +04:00)
В России за сутки выявили 9 474 случая заражения коронавирусом

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 474, летальных исходов из-за ковида - на 91. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 27 июля, когда зафиксировали 9 027 заболевших, а число летальных исходов пятый день подряд не превышает 100 случаев в сутки. Днем ранее в стране зарегистрировали 10 403 случая заражения и 92 смерти, всего с начала пандемии - 21 324 431 и 389 084 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 20 252 против 14 513 днем ранее, до 20 638 610.

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