Путин проводит заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин начал в среду заседание Совета безопасности РФ. Оно проходит по видеосвязи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В анонсировавшейся повестке встречи - нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности. Запланирован доклад зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, возглавляющего межведомственную комиссию по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Это первое заседание "большого" Совбеза с мая этого года. На последней такой встрече обсуждалась тема устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства.

При этом Путин регулярно, как правило, раз в неделю, проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза.