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МИД РФ: Россия и Израиль настроены поддерживать диалог по актуальным проблемам

Россия Материалы 19 октября 2022 17:58 (UTC +04:00)
МИД РФ: Россия и Израиль настроены поддерживать диалог по актуальным проблемам

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в среду подтвердили настрой на поддержание регулярного диалога по актуальной международной проблематике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе задачи расширения взаимодействия в торгово-экономической и иных сферах. Был также подтвержден взаимный настрой на поддержание регулярного диалога по актуальной международной и региональной проблематике", - говорится в распространенном сообщении российского дипведомства.

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