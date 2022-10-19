МИД РФ: Россия и Израиль настроены поддерживать диалог по актуальным проблемам

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в среду подтвердили настрой на поддержание регулярного диалога по актуальной международной проблематике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе задачи расширения взаимодействия в торгово-экономической и иных сферах. Был также подтвержден взаимный настрой на поддержание регулярного диалога по актуальной международной и региональной проблематике", - говорится в распространенном сообщении российского дипведомства.