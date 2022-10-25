Захарова заявила об открытости России для контактов со всеми странами

Россия готова вести переговорный процесс со всеми заинтересованными сторонами, она открыта для контактов в том числе и с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она подчеркнула, что РФ не прерывала никаких контактов со своей стороны. "Все телефонные трубки телефонов, которые звонят, мы берем, мы не блокируем отношения, связи, разговоры с нашими партнерами - и с теми, которые остались партнерами, и с теми, кого мы уже так не можем называть, и с теми, кто никогда им и не был. Мы со всеми готовы вести переговорный процесс, разговор и так далее", - сказала она, отвечая на вопрос о том, ведутся ли контакты между РФ и США на высоком уровне по дипломатической линии.