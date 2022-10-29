ООН продолжает работать над устранением барьеров в экспорте российских удобрений

В ООН работают над тем, чтобы устранить препятствия для экспорта российских удобрений, заявил в пятницу на брифинге представитель генсека ООН Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Необходим доступ к российским удобрениям, необходимо упрощение процесса торговли. Я могу вас заверить, что генсек ООН и Ребекка Гринспен (глава ЮНКТАД) много времени уделяют работе над тем, чтобы устранить существующие препятствия ", - сказал Дюжаррик.

"У нас есть лишь небольшое окно возможностей, чтобы успеть к новому сезону посадок в развивающихся странах. Удобрения необходимо доставить туда, где в них нуждаются", - добавил он.