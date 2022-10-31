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В Москве произошло несколько ДТП с более чем 50 машинами

Россия Материалы 31 октября 2022 00:40 (UTC +04:00)
В Москве произошло несколько ДТП с более чем 50 машинами

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Несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса произошло на западе Москвы вечером в воскресенье. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Произошло несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса Мосгортранса. В результате, по уточненным данным, пострадали пять человек, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

Двоих из пострадавших госпитализировали. К местам аварий направили автобусы для обогрева людей. Из-за ДТП движение на Рябиновой улице перекрыли полностью в сторону Мичуринского проспекта.

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