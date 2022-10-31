В России за сутки выявили 5 781 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 781 против 6 803 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало минимальным с 20 июля, когда зафиксировали 5 685 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 429 506 случаев заражения.

Также, по данным операштаба, заболеваемость ковидом в России снизилась на 12% за неделю.

Число летальных исходов за последние сутки составило 71 против 75 днем ранее, всего с начала пандемии умерло 390 175 человек. Количество случаев выздоровления за сутки составило 7 073 против 9 008 днем ранее, до 20 803 197.