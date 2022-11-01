Россия не вышла из "зерновой сделки", а лишь приостановила участие - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вышла, а приостановила участие в "зерновой сделке", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем участие в этой операции. Нет, мы говорим, что мы приостанавливаем (участие в "зерновой сделке" )", - сказал Путин журналистам в понедельник.

По его словам, одним из организаторов этой работы был генсек ООН. "Сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны. Но пусть они тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет", - подчеркнул Путин.