Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов

Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов, перечень товаров будет расширен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уже начали своповые поставки нефтепродуктов, договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов, это тоже перспективное направление", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

Новак ранее говорил журналистам, что Россия и Иран до конца 2022 года могут договориться по своповым поставкам нефти и газа. По его словам, на первом этапе речь может идти о поставках 5 млн тонн нефти и до 10 млрд кубометров газа.