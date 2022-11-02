Приостановило работу известное проармянской позицией информационное агентство Regnum

Известное своей проармянской позицией информационное агентство Regnum приостановило работу.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил главный редактор агентства Модест Колеров.

"Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Вплоть до прояснения ситуации ИА Regnum приостанавливает вещание", - говорится в сообщении.

Отметим, что информационное агентство Regnum отличалось своей откровенно проармянской позицией, многократно тиражировало фейки в отношении Азербайджана, бывшего карабахского конфликта.