В России выявили 6 375 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 375, летальных исходов из-за ковида - на 73. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 385 случаев заражения и 68 смертей, всего с начала пандемии - 21 447 518 и 390 388 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 774 против 10 241 днем ранее, до 20 832 520.

За сутки в России госпитализировали 1 235 заболевших ковидом против 1 320 днем ранее (снижение на 6,4%). Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и уменьшилось в 40, еще в 11 ситуация осталась без изменений.