В России выявили 6 149 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 149, летальных исходов из-за ковида - на 71. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 375 случаев заражения и 73 смерти, всего с начала пандемии - 21 453 667 и 390 459 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 259 против 9 774 днем ранее, до 20 841 779.

За сутки в России госпитализировали 1 233 заболевших ковидом против 1 235 днем ранее (снижение на 0,2%). Число госпитализаций увеличилось в 37 регионах и уменьшилось в 39, в 9 ситуация осталась без изменений.